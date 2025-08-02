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WSJ: Пентагон охвачен внутренними конфликтами из-за ошибок Хегсета

Главой военного ведомства выражают недовольство даже республиканцы.
Константин Денисов 2025-08-02 20:42:59
© Фото: defense.gov

Пентагон охвачен внутренними конфликтами из-за ошибок главы ведомства Пита Хегсета. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Череда оплошностей министра обороны Пита Хегсета привела к внутренним распрям в Пентагоне», - говорится в публикации.

По мнению авторов материала, главной ошибкой руководителя является отсутствие у него опыта управленческой деятельности в такой крупной организации.

Ранее NBC сообщал о том, что шеф Пентагона может подать в отставку. Однако причиной указывалась не неудачная деятельность Хегсета на посту главы военного ведомства, а его желание баллотироваться на пост губернатора в Теннесси в 2026 году.

#в стране и мире #сша #Пентагон #конфликты #Пит Хегсет
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