WSJ: Пентагон охвачен внутренними конфликтами из-за ошибок Хегсета

Пентагон охвачен внутренними конфликтами из-за ошибок главы ведомства Пита Хегсета. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Череда оплошностей министра обороны Пита Хегсета привела к внутренним распрям в Пентагоне», - говорится в публикации.

По мнению авторов материала, главной ошибкой руководителя является отсутствие у него опыта управленческой деятельности в такой крупной организации.

Ранее NBC сообщал о том, что шеф Пентагона может подать в отставку. Однако причиной указывалась не неудачная деятельность Хегсета на посту главы военного ведомства, а его желание баллотироваться на пост губернатора в Теннесси в 2026 году.