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Захарова ответила цитатой Маяковского на новость о непрочитанных докладах ООН

Ранее на отсутствие интереса к своим докладам пожаловалась сама организация.
Константин Денисов 2025-08-02 19:21:55
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала поэта Владимира Маяковского в ответ на новость о том, что никто не читает доклады ООН.

«Точно как  у Маяковского в бессмертном «Прозаседавшиеся»:  «С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на ООН сообщили о том, что практически никто не читает доклады организации.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на лицемерие секретариата ООН. По его словам, сотрудники организации уклоняются от признания информации об украинских преступлениях под предлогом невозможности её проверки.

#в стране и мире #ООН #Мария Захарова #МИД РФ #маяковский
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