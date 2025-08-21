В числе книг, переданных посольством Канады в украинские библиотеки, есть издания с цитатами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Об этом сообщает РИА Новости.

В 1990-е годы Оттава и, в частности, посол Канады Франсуа Матис передали в фонд Канадско-украинского центра в библиотеке имени Крупской в Донецке книги, содержащие экстремистские и националистические идеи.

В украиноязычной книге, опубликованной в 1938 году в Париже под названием «Альманах в авангарде», в положительном контексте цитируются Гитлер и Муссолини. Издание было предназначено для представителей украинских диаспор по всему миру.

Цена этой книги во Франции составляла семь франков, для других стран Европы - 30 центов, а в странах Нового Света - восемь франков.

Этот сборник включает националистические статьи. В публикации Евгения Онацкого, представителя политического движения и члена Центральной рады Украины времен Грушевского и Петлюры, присутствуют цитаты и восхваления Гитлера и Муссолини.

В публикации с названием «От оси к треугольнику» утверждается, что Украина должна принять участие в надвигавшейся на тот момент мировой войне на стороне националистических держав. Это означало поддержку Третьего рейха и фашистской Италии.

На Украине в 1990-е годы было открыто девять библиотечных центров с экстремистской литературой, в том числе в Одессе, Днепропетровске, Мариуполе и Луганске.

После окончания Второй мировой войны Канада стала пристанищем для многих сторонников Третьего рейха, в том числе с Украины.