Школьники рассказали о победе на олимпиаде по географии в Сербии

В Шереметьево встретили российских школьников - победителей юниорской географической олимпиады, которая состоялась в Белграде.

Наши участники в неофициальном командном зачете заняли первое место. Представители России соревновались с конкурентами из 12 государств. Все задания были на английском языке, а в зачет шли результаты трех туров. В том числе так называемого «полевого».

«Мы поехали в парк, там нам провели мини-экскурсию и были задания на точках. А вторая часть заключалась в обработке этих данных, и были задания в камеральных условиях, где нам предстояло ответить на вопросы по картам, написать какие-то процессы, свои предложения и решения проблем, которые были в этом парке», - рассказал серебряный призер, ученик «Одинцовского "Десятого лицея"» в Подмосковье Тимофей Попов.

Награды получили все шестеро россиян. Золотые медали завоевали Антон Сапогов из Москвы и Олег Цветков из Санкт-Петербурга. Две серебряные награды - у москвича Дамира Бадретдинова и Тимофея Попова из Московской области. Еще два представителя Подмосковья - Константин Грищенков и Денис Смирнов - взяли бронзу.