Школьники из РФ показали лучший результат на олимпиаде по географии в Сербии

Всего ребятам удалось завоевать шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады.
Ирина Коленченко 2025-08-20 15:00:39
© Фото: Telegram/government_rus

В Белграде подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады - International Junior Geography Olympiad. Состязание среди школьников в возрасте 12-15 лет проводилось впервые. Российские юниоры участвовали в очном формате. Они показали лучший результат по количеству наград среди всех стран-участниц.

«Российские школьники в очередной раз показали свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки в этой области», - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении для ребят.

Золотые медали завоевали двое учеников из Санкт-Петербурга и Москвы, серебро завоевал школьник из Московской области, бронзу получили трое ребят из столицы и области. Победителей уже поздравил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Отличный результат нашей сборной на международной арене - это закономерный итог труда и таланта. Эта победа - общая. От всей души благодарю тренеров и наставников, чьи профессионализм и самоотдача заложили фундамент этого успеха. Вы - наша гордость!» - отметил глава ведомства.

Ранее школьники из России одержали победу на Международной олимпиаде по ИИ в Китае. Позже юные победители рассказали «Звезде» о самом сложном задании.

#в стране и мире #Сербия #Олимпиада #Белград #медаль #география #российские школьники
