Аналитик объяснил, почему Индия не откажется от российской нефти

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что Индия не откажется от экспорта российской нефти, несмотря на угрозы со стороны США.

«Если бы Индия так испугалась американских санкций, то она ввела бы запрет на импорт российской нефти, чтобы и частные компании тоже ее не импортируют. Но Индия понимает прекрасно, что Россия крупнейший поставщик. Мы около 40 % нефти в Индию поставляем вообще. Это нефть идет со скидкой», - рассказал Юшков.

Эксперт также назвал еще две причины, по которым Индия продолжит экспортировать российскую нефть. Во-первых, власти страны видят, что Японии и странам ЕС США все равно вводили пошлины, несмотря на согласие с условиями Дональда Трампа.

Во-вторых, отказ от российской нефти сильно отразится на рынке и дефиците, а цены взлетят до 120-150 долларов за баррель.

По словам Юшкова, все то же самое понимают и Штаты, поэтому вряд ли их угрозы стоит воспринимать всерьез.

Ранее стало известно о том, что нефтеперерабатывающие заводы Индии продолжили закупать российскую нефть после того, как Трамп пригрозил высокими пошлинами.