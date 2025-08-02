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Mint: НПЗ Индии продолжили закупать нефть из РФ на фоне заявлений Трампа

Прежде президент США заявлял, что слышал о якобы решении Индии отказаться от закупок российской нефти.
Дарина Криц 2025-08-02 10:31:47
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии продолжают закупку сырья у России. В частности, переговоры о поставках ведут такие компании, как Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL).

Как пишет газета Mint со ссылкой на информационное агентство ANI, несмотря на заявления американского президента Трампа, индийские НПЗ продолжают взаимодействие с российской стороной.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть из России. Источники опровергли предположения президента США Дональда Трампа и заявили, что заводы Индии продолжают закупать нефть у российских поставщиков», - говорится в опубликованном материале.

Отмечается, что эта информация появилась вскоре после того, как Трамп выразил надежду, что теперь Нью-Дели «больше не будет покупать нефть у России», добавив, что не знает, правда это или нет.

Также индийский нефтепром отметил, что решения о поставках исходят из ценообразования, сорта сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов.

Ранее американский лидер сделал заявление, что Нью-Дели может отказаться от российской нефти ради заключения торговой сделки с Вашингтоном.

#Индия #Дональд Трамп #нефть #нпз #закупки
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