МВД: мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками военкомата

В МВД рассказали о новой схеме обмана россиян мошенниками, которые стали представляться сотрудниками военкомата. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД РФ.

«С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования реестра электронных повесток», - говорится в сообщении.

В результате незнакомец просит назвать поступивший в смс код для подтверждения данных. После его ввода злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».

В полиции напомнили, что для подтверждения данных в военкомате никакие коды не нужны.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали похищать деньги от лица менеджеров футбольных групп.