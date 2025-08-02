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МВД: мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками военкомата

Злоумышленники ссылаются на необходимость уточнения данных в связи с введением в эксплуатацию электронного реестра.
Константин Денисов 2025-08-02 16:56:25
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В МВД рассказали о новой схеме обмана россиян мошенниками, которые стали представляться сотрудниками военкомата. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД РФ.

«С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования реестра электронных повесток», - говорится в сообщении.

В результате незнакомец просит назвать поступивший в смс код для подтверждения данных. После его ввода злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах».

В полиции напомнили, что для подтверждения данных в военкомате никакие коды не нужны.

Ранее сообщалось о том, что мошенники стали похищать деньги от лица менеджеров футбольных групп.

#в стране и мире #военкоматы #МВД РФ #Мошенники
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