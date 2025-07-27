Мошенники стали похищать деньги от лица менеджеров футбольных групп

Телефонные мошенники начали похищать деньги у жителей России, предлагая им купить доступ к онлайн-трансляциям футбольных матчей. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на материалы МВД РФ.

Уточняется, что аферисты связываются в мессенджерах с людьми, которые состоят в группах футбольных болельщиков, представляясь менеджерами видеоплатформ. Они обещают доступ к трансляциям матчей и просят внести предоплату.

После перевода нужной суммы связь с «менеджерами» прерывается.

МВД рекомендует перед тем, как человек будет переводить нужную сумму денег, ему следует проверить репутацию сообществ по трансляции матчей и избегать предоплаты на счета физических лиц.

До этого в МВД рассказали про «золотой час», который есть у жертв кибермошенников для того, чтобы минимизировать последствия. Для этого необходимо немедленно сменить пароль в банковском приложении, на сервисе «Госуслуги», в соцсетях и так далее. После этого необходимо дозвониться до банка и предупредить о факте мошенничества для блокировки карт и счетов.