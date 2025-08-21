МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В сторону Запорожья: как снайперы ГрВ «Восток» помогают штурмовикам

Снайперы группировки «Восток» ликвидируют самые важные цели. В том числе боевиков на наблюдательных пунктах ВСУ.
Андрей Вакула 2025-08-21 06:38:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Снайперы «Востока» готовятся на очередное боевое задание. Вдвоем тихо и незаметно они пробираются к позициям ВСУ. Это лесопосадки на границе с Днепропетровской областью, где засел противник.

В небе полно вражеских дронов. Снайперы пережидают. Путь неблизкий - порой несколько десятков километров. Пешком в жару. За спиной - тяжелый рюкзак с оборудованием.

«Утром рано, когда только рассвет, или под вечер. Сейчас больше передвигаемся днем, потому что "зеленка". Чтоб незамеченными подойти. Десять суток, 20 суток. Может, пять суток. Все зависит от задачи», - говорит заместитель командира взвода с позывным Масяня.

Задача - разведка и помощь наступающей пехоте. Вооружение позволяет уничтожать боевиков на большом удалении - до двух километров.

«Винтовка - высокоточный карабин. Зарекомендовала себя против живой силы», - рассказывает заместитель командира взвода с позывным Никон.

Противник сидит в лесополосах. Там подземная крепость - окопы тянутся на десятки метров.

Работу снайперов корректируют операторы БПЛА. Бойцы открывают огонь по противнику. Максимальная концентрация внимания, задержка дыхания - и выстрел. Боевик ВСУ уничтожен.

Снайперы 37-й бригады уничтожают вражеские наблюдательные посты. Следят за боевиками день и ночь, а те даже не подозревают.

«Бывает, внаглую на машинах подъезжают, ничего не боясь. Сидим на позиции - они подъехали, разгружаются спокойно. Мы начали работать. Шесть-семь человек - всех уничтожили», - рассказывает Масяня.

Дальше за работу берутся наши штурмовики, продвигаются по позициям ВСУ. Снайперы координируют работу. Операции проходят молниеносно. Так, накануне освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области.

Еще снайперы сбивают гексокоптеры ВСУ. Несколько выстрелов - и «Баба-яга» падает на землю. Боец с позывным Никон на СВО с первых дней. Рассказывает, что работать приходится в разных условиях.

«Работали с деревьев. Оружие тяжелое поднимали на веревке», - приводит он пример.

Чтобы ввести в заблуждение противника, некоторые снайперы 37-й бригады иногда говорят на родном ульчском - это язык малочисленного коренного народа Севера.

«Мой напарник меня понимает. Говорю "сараде" - значит, мы идем вперед. Говорю "ачкай" - значит, стоим, приготовились. И никто не может понять, о чем мы разговариваем, если радиоперехват происходит какой-то», - говорит снайпер с позывным Оса.

Сейчас снайперы помогают продвигаться штурмовикам в сторону Запорожья и Днепропетровской области. Группировка войск «Восток» не сбавляет темпов, а боевики ВСУ отходят назад.

