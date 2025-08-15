Наводчик-оператор зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» рассказал нашему корреспонденту Павлу Кольцову, как его расчет в течение суток уничтожил два разведывательных беспилотника Poseidon.

«Poseidon - это жирная цель. Мы за день две штуки сбили. Это самолет-разведчик (имеется в виду беспилотник, а не P-8 Poseidon - прим.ред)», - объяснил он.

На Красноармейском направлении расчет «Стрелы-10» действует когда с поста воздушного наблюдения сообщают о беспилотнике-разведчике самолетного типа. Комплекс выкатывается на позицию, переходит в боевое положение и атакует цель. Один дрон был поражен одной ракетой, всего на счету расчета уже десятки сбитых беспилотников украинского и западного производства.

Зенитчики отмечают, что работают в условиях высокой активности в воздухе - за день фиксируют до пяти - шести пролетов дронов. Противник нередко отправляет вторые аппараты для поиска позиции после пуска ракеты или применяет ударные беспилотники-камикадзе.

«Стрела-10» не имеет радиолокационной станции и не «светится», что затрудняет работу вражеских средств наведения. Тем не менее, операторам приходится держать цель в визире, оставаясь в зоне видимости противника. Для защиты техники расчет укрепляет машины подручными материалами - от бревен до резиновых покрытий.

Подразделения ЗРК прикрывают работу пехоты и артиллерии группировки войск «Центр», постоянно меняя позиции. Уничтожение воздушных разведчиков лишает ВСУ возможности контролировать обстановку и корректировать огонь, что способствует продвижению российских войск в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.