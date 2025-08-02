Эксперт назвал истинные причины приказа Трампа приблизить подлодки к РФ

За решением американского президента направить поближе к берегам России атомные подводные лодки кроются неудачи на украинском треке и отсутствие там победы над Россией, а также критика в адрес Трампа внутри Соединенных Штатов со стороны «ястребов» и пробуксовка по другим направлениям международных отношений.

Все эти причины легли друг на друга, а посты зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева в мессенджере Telegram не стали так называемым детонатором принятия этого решения. Своим мнением со «Звездой» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Но я думаю, что тут все вместе. Он пытается представить это дело как результат постов Медведева, но это результат отсутствия у него победы на Украине, критики со стороны "ястребов", условно говоря, пробуксовки по другим направлениям», - пояснил Блохин.

Политолог согласился, что такие заявления президента США выглядят серьезно, агрессивно и устрашающе, и сопоставимы с полетами стратегических бомбардировщиков или учений около границ РФ. Однако, если Штаты прибегнут к какому-то сценарию глобального мирового конфликта, они же сами по итогу окажутся пострадавшими, подчеркнул ученый.

Напомним, Трамп заявил, что придвинул ближе к России атомные подводные лодки. Он пояснил, что таким образом хочет убедиться в достоверности слов Медведева.