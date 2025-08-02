Трамп заявил о готовности Индии отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы откажется от закупок российской нефти ради заключения торговой сделки с Соединенными Штатами.

Выступая перед журналистами он отметил, что слышал о таком решении Индии, но не уверен в его достоверности. По его словам, это был бы позитивный шаг.

Ранее Трамп указал, что, несмотря на дружеские отношения, торговля между США и Индией остается ограниченной из-за высоких индийских пошлин, которые он назвал одними из самых высоких в мире, а также из-за жестких нетарифных барьеров со стороны Нью-Дели.

Он подчеркнул, что Индия традиционно закупает значительную часть военной техники у России и, наряду с Китаем, является крупным покупателем российских энергоресурсов. В связи с этим Трамп объявил о планах ввести 25%-ную таможенную пошлину на импорт из Индии.

Трамп пригрозил ввести пошлины в размере около 100% на товары из России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию ситуации на Украине. Впоследствии он сократил этот срок до 10 дней.