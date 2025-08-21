МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вэнс рассказал, как Трамп принял решение позвонить Путину из Белого дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что европейские лидеры не ожидали звонка американского президента Дональда Трампа, который тот сделал в ходе встречи президенту России Владимиру Путину.
Сергей Дьячкин 2025-08-21 04:14:57
© Фото: Margo Martin, White House, Keystone Press Agency, Global Look Press

Лидеры Евросоюза на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не ожидали, что тот позвонит президенту России Владимиру Путину сразу после переговоров.

Об этом рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс, как сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Этот характерный эпизод, по словам Вэнса, произошёл в восточном крыле Белого дома. Там Трамп сообщил лидерам ЕС о том, что собирается связаться с Путиным по телефону.

«Все говорят: «О, вы позвоните ему на следующей неделе?». А он отвечает: «Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас», - рассказал Вэнс.

Ранее Джей Ди Вэнс сообщил, что США и ЕС пока не выработали гарантии безопасности для Украины. И что Америка не будет брать на себя обязательств по гарантиям, пока нет ясности, что именно требуется.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #телефонные переговоры #визит в Белый дом #джей ди вэнс
