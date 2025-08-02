Российские бойцы взяли в плен иностранных наемников в Александро-Калиново

Российские бойцы при освобождении населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике взяли в плен иностранных наемников. Об этом рассказал «Звезде» заместитель командира отряда «Штурмовой» по военно-политической работе с позывным Ротор.

«Было взято 2 бойца, так скажем наемников. На данный момент этим занимаются другие специалисты, с каких стран мы точно не знаем, но знаем, что они точно разговаривали не на русском или украинском диалекте», - сказал Ротор.

Зайдя в Александро-Калиново наши штурмовики встретили серьезное сопротивление со стороны ВСУ. Украинские боевики, не желая сдавать последние рубежи, укрепляют свои позиции бетонными ограждениями, окапывают населенные пункты широкими рвами и укрепляют высокими насыпями с колючей проволокой, но главное, не жалеют снарядов. По нашим парням летит огромное количество снарядов с дронов и ракетных установок.

«Просто так минометным и артиллерийским обстрелами их не выкуришь. Бойцы вступали в стрелковый бой и приходилось наживую заходить, в каждый окоп, в каждый блиндаж, в каждый дом, зачищать, обходить, смотреть. Потому что, сами понимаете, они уже готовились и заранее знали», - рассказал заместитель командира отряда «Штурмовой» по военно-политической работе с позывным Ротор.

Штурмовики 10-го гвардейского танкового полка южной группировки с ходу прорвали оборону врага в Александро-Калиново. Украинские боевики явно не ожидали столь стремительного натиска. А командование противника не успело вовремя организовать отход, поэтому многие подразделения ВСУ оказались в ловушке.



Прикрывают наших штурмовиков в Александро-Калиново не только артиллерия, но и союзники 33-го мотострелкового полка.

Единственную дорогу ведущую в село всушники заминировали и на ней выставили как приманку боевую машину пехоты. Но российские военные к этому были готовы, и зашли с поля. Разведка еще на этапе подготовки вычислила все действия противника.

«Мне кажется они не ожидали такого, скажем так, наглого заезда. Потому что мы прям залетели, расположились», - поделился военнослужащий отряда «Штурмовой» с позывным Кот.

При штурме Александро-Калиново наши сразу подавили огневые точки врага ударами дронов, лишив его огневой поддержки. Оставшаяся без прикрытия минометов и FPV-дронов украинская пехота поняла, что населенный пункт не удержит, и попыталась спастись бегством.

Катериновка, Клебан-Бык и Щербиновка остаются последними опорными пунктами, прикрывающими южные подступы к Константиновке. Под огневым контролем российских сил уже оказались некоторые транспортные маршруты, что серьёзно усложняет поставки и ротацию сил противника на этом участке.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Александро-Калиново в ДНР. Его под контроль взяли бойцы группировки войск «Южная».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.