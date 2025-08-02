Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.

Наши военнослужащие поразили живую силу и технику трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Боевики располагались около населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, а также Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье ДНР.

Потери противника составили до 150 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 американского производства, пикап, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 31 июля стало известно о переходе контроля над городом Часов Яр к российской армии. Освобождения этого населенного пункта также удалось добиться благодаря действиям группировки войск «Юг».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.