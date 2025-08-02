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Российская армия освободила Александро-Калиново в ДНР

Населенный пункт взять под контроль подразделениями «Южной» группировки, а украинские боевики понесли поражение в живой силе и технике.
2025-08-02 12:13:18
© Фото: ТРК «Звезда»

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.

Наши военнослужащие поразили живую силу и технику трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Боевики располагались около населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, а также Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье ДНР.

Потери противника составили до 150 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 американского производства, пикап, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 31 июля стало известно о переходе контроля над городом Часов Яр к российской армии. Освобождения этого населенного пункта также удалось добиться благодаря действиям группировки войск «Юг».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #освобождение #Южная группировка войск
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