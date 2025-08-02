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Путин заявил, что на «Никто, кроме нас» равнялись все воины ВДВ

В зоне проведения СВО десантники доблестно сражаются за правду и отстаивают национальные интересы РФ.
Марина Крижановская 2025-08-02 12:59:33
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летней годовщиной личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск.

По его словам, десантникам принадлежит немалое количество ярких страниц героической летописи нашей Родины, а их бесстрашие и сила духа - пример настоящего патриотизма, верности присяге и воинскому долгу.

«Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз - "Никто, кроме нас". На него равнялись все, кто служил в ВДВ. Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, за плечами которых дерзкие и отважные боевые операции», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Но и нынешнее поколение бойцов и офицеров ВДВ чтит сложившиеся ратные традиции и законы десантного братства. В зоне проведения спецоперации они доблестно сражаются за правду и справедливость и отстаивают российские национальные интересы.

Владимир Путин пожелал воинам ВДВ успехов и всего наилучшего, выразив уверенность, что те продолжат укреплять боевую мощь России и ее армии.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов также поздравил бойцов ВДВ и отметил закаленный в горячих точках героизм. Они высоко зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе, в Югославии и Сирии и на фронтах Великой Отечественной войны.

#десантники #Владимир Путин #Воздушно-десантные войска #День ВДВ #«крылатая пехота» #поздравление
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