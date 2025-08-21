МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США впервые отказались осуждать в ООН действия РФ в 2008 в отношении Грузии

США отказались от участия в совместном заявлении членов СБ ООН, выражающем поддержку территориальной целостности Грузии. Это произошло впервые за последние семнадцать лет.
Сергей Дьячкин 2025-08-21 02:07:45
© Фото: Loey Felipe, UN Photo, Global Look Press

Впервые за последние 17 лет Соединенные Штаты не приняли участие в совместном заявлении нескольких членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в котором выражалась поддержка территориальной целостности Грузии. Сообщение об этом разместила газета «Коммерсантъ».

19 августа в СовБезе ООН проходило заседание, приуроченное к годовщине пятидневной войны 2008 года. По его итогам не было принято никаких официальных документов. Такие заседания проводятся в СовБезе ежегодно.

По окончании заседания несколько государств, входящих в Совет Безопасности выступили с традиционным совместным заявлением. В нем они назвали присутствие войск России в Абхазии и Южной Осетии «незаконной оккупацией». Выражалась поддержка «суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах».

Заявление было подписано Великобританией, Францией, Словенией, Данией и Грецией. Но впервые с 2008 года его не поддержали США.

Напомним, что в мае президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Он поздравил его с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив вклад осетинского народа в ее достижение, указав, что в сражениях участвовали 22 тысячи граждан СССР - жителей Южной Осетии. Также Путин упомянул союзнический договор между Россией и Южной Осетией 2015 года, в рамках которого Москва уделит внимание безопасности этой кавказской республики.

