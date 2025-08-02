Боец Куба рассказал об американских и польских наемниках в Часовом Яре

ВДВ - это род войск, у которого есть своя артиллерия. Пушки и гаубицы снарядами расчищают дорогу штурмовикам. Десантник Костромского полка с позывным Куба один из тех, кто брал Часов Яр.

«Как смогли, так проходили. Грантами закидывали, штурмовали, стреляли. Живая сила противника в бой в основном не вступает, старается сразу начинать отходить. Много иностранных гостей, много тел, после того, как штурмуют другие ребята. Сколько проходили - много разных шевронов: американских, польских», - рассказал боец Куба.

Работа у десантников штурмовиков мужественная, опасная и сложная. Штурмовать, выбить противника, занять оборону, закрепиться, отразить контратаки. При этом до неприятеля еще дойти надо - под роем дронов в небе.

«Птиц очень много. И разобрать, где наша, где не наша - нереально. Бывает и такое: ты бегаешь от нее, крутишь, и он, видимо, нервничает, психует и просто бах - мимо. И ты уже свободно передвигаешься», - поделился командир штурмового взвода Симпл.

ВДВ не зря называют элитой вооруженных сил. Именно десантники взяли цитадель Часов Яр при фланговой поддержке других подразделений. На пути к городу лежал мощный рубеж обороны - канал «Северский Донец - Донбасс» на одном из участков переходящий в большие трубы. Преодолеть его помог туман.

Орудия 98-й дивизии ВДВ сейчас бьют западнее административных границ Часова Яра. Туда где после бегства из города пытаются закрепиться боевики ВСУ.

«Расчеты дежурят 24 на 7. Приходят команды, и меньше двух минут, как происходит выстрел . Никакой РЭБ снаряд не заглушит», - поделился военнослужащий ВС РФ.

Российская гаубица отработала по так называемым дежурным целям. В основном это перекрестки дорог, через которые осуществляется снабжение боевиков ВСУ подвоз оружия и продовольствия, и также это здания, разведанные заранее, где прячется пехота ВСУ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.