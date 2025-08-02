МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы развернули российский триколор в Александро-Калиново в ДНР

Населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике освободили военнослужащие группировки войск «Южная».
2025-08-02 12:50:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие развернули флаг России в Александро-Калиново в ДНР. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

На видео показаны эпизоды боев за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.

Чтобы бойцы Вооруженных сил России не могли зайти в населенный пункт, украинские боевики растянули колючую проволоку во рву. Но российские военные нашли лазейку и начали штурм, рассказал командир отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ротор.

Напомним, населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике взяла под контроль группировка войск «Южная» ВС РФ. Украинские боевики при этом понесли потери в живой силе и технике.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #спецоперация #триколор #кадры боев #Александро-Калиново
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 