Бойцы развернули российский триколор в Александро-Калиново в ДНР

Российские военнослужащие развернули флаг России в Александро-Калиново в ДНР. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

На видео показаны эпизоды боев за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.

Чтобы бойцы Вооруженных сил России не могли зайти в населенный пункт, украинские боевики растянули колючую проволоку во рву. Но российские военные нашли лазейку и начали штурм, рассказал командир отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ротор.

Напомним, населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике взяла под контроль группировка войск «Южная» ВС РФ. Украинские боевики при этом понесли потери в живой силе и технике.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.