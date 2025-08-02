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Бункер с советниками НАТО и «муравейники» ВСУ взяли десантники при штурме Часова Яра

Перед штурмом вышестоящее командование ВС РФ нанесло удар «Кинжалом» по трехуровневым подземным блиндажам противника, где находилось командование ВСУ и военные советники НАТО.
Игорь Лапик 2025-08-02 12:18:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские десантники в Южном лесу в районе базы отдыха «Часовоярец» взяли штурмом трехуровневые подземные блиндажи- так называемые «муравейники» - и бункер, где располагалось командование ВСУ и военные советники НАТО. Об этом «Звезде» рассказал командир штурмовой роты с позывным Рама.

«Вышестоящее командование туда нанесли удар "Кинжалом". Они разбомбили этот бункер - там все развалено, туда не пройти. Они пытались там что-то раскопать, но безрезультатно. Все кто там был - там они и остались», - поделился военнослужащий.

Штурм же центральной городской застройки - это отдельная глава битвы за Часов Яр. Здесь каждое строение было крепостью. В том числе и здания Горсовета и ДК - где находятся место рождения и музей народного артиста Иосифа Кобзона. Именно здесь десантники стали массово сбивать украинские гексакоптеры «Баба-Яга» ударными FPV-дронами. И продолжают сейчас успешно делать это.

Ранее российские десантники уничтожили пикап с боевиками ВСУ под Часовым Яром. Беглым огнем с корректировкой миномет нанес точный удар по транспорту противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВСУ #наш эксклюзив #часов яр #блиндажи #муравейники #военные советники НАТО
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