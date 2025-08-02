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РСТ дал советы, как не встать в пробке на Крымском мосту

Автопутешественникам советуют проезжать по Крымскому мосту в утренние и ночные часы и закладывать время на ожидание в пробке в свой маршрут.
Дарина Криц 2025-08-02 12:21:45
© Фото: krimski, Telegram

В связи с пиковой нагрузкой на Крымский полуостров из-за российских туристов и огромной автомобильной очередью Российский союз туриндустрии (РСТ) дал несколько рекомендаций, как благополучно и быстро добраться до курорта.

В первую очередь, в свой маршрут следует сразу заложить время, которое придется потратить в пробке у Крымского моста. На этот случай стоит запастись продуктами питания и водой, а также медикаментами и топливом.

Кроме того, в РСТ порекомендовали искать альтернативные пути объезда и выбирать утренние и ночные часы для пересечения моста.

Утром 2 августа с обеих сторон при подъезде к транспортному переходу скопилась очередь из сотен автомобилей. Так, у Таманского полуострова была очередь из примерно 1 930 автомобилей, со стороны Керчи в пробке стояли около 865 транспортных средств. В общей сложности приблизительно 2 800 машин ждали возможности проезда.

В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин открыл новый маршрут проезда в Крым. Автомобильная дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь позволит сократить подъезд к Крымскому мосту и значительно уменьшить время пути из Краснодарского края до курортного полуострова.

#Крым #Автомобили #туризм #Крымский мост #РСТ #наш эксклюзив #путешествие #Пробки
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