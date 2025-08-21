ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК, энергообъектам и аэродромам на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК, энергообъектам и аэродромам на Украине. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России.

Целями стали также позиции оперативно-тактических ракетных комплексов, склады боеприпасов и имущества ВСУ.

Кроме того, авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объекты производства, хранения и пуска дальнобойных беспилотных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

В сообщении военного ведомства также говорится, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.