МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК, энергообъектам и аэродромам на Украине

Целями стали также позиции оперативно-тактических ракетных комплексов, склады боеприпасов и имущества ВСУ.
2025-08-21 12:09:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК, энергообъектам и аэродромам на Украине. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России.

Целями стали также позиции оперативно-тактических ракетных комплексов, склады боеприпасов и имущества ВСУ.

Кроме того, авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объекты производства, хранения и пуска дальнобойных беспилотных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

В сообщении военного ведомства также говорится, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Украина #спецоперация #аэродромы #СВО #Объекты энергетики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 