Times: в ЕС хотят видеть истребители США в Румынии как гарантии Киеву

Власти ряда европейских стран хотят, чтобы США в качестве гарантий безопасности для Украины разместили свои истребители на авиабазе в Румынии. Об этом пишет The Times.

«Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии», - сказано в публикации.

Кроме того, Европа настаивает на получении киевским режимом доступа к спутникам GPS, а также поставках Украине зенитных ракет Patriot и NASAMS.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что обсуждение любых гарантий безопасности без России - путь в никуда. Глава МИД предупредил, что Москва будет отстаивать свои интересы безопасности твердо и жестко.

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции, добавил Лавров.

Гарантии безопасности для Украины обсуждались в Белом доме 18 июля с участием лидеров США, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании и ФРГ. После этих переговоров генсек НАТО Марк Рютте заявил, что над разработкой гарантий работают 30 стран.