Политолог: ЕС колеблется между позицией Трампа и заказом на войну

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствуют о том, что президент США стал активно играть в пользу мирного урегулирования и действительно заинтересован в скорейшем прекращении украинского конфликта, заявил «Звезде» политолог, публицист Юрий Самонкин.

«Он четко дал понять, что любые попытки сорвать мирные инициативы чреваты последствиями и потерей полностью всей территории Украины. И, конечно же, он и на встрече с Зеленским об этом очень четко сказал», - считает специалист.

Украинские вооруженные силы сейчас держатся только за счет поставок оружия со стороны Европейского союза, напомнил эксперт. Гарантами дальнейшей военной поддержки Киева выступают Великобритания и Франция.

«С учетом позиции Трампа президент Франции Макрон и британский премьер Стармер колеблются. С одной стороны, есть политический заказ на войну до последнего украинца, а с другой - есть позиция республиканцев и США, которые противоречат этому заказу», - добавил Самонкин.

Европейцы не хотят ссориться с администрацией Трампа и получить высокие торговые пошлины, и тем более - охлаждение политических отношений с США. Поэтому Эмманюэль Макрон неожиданно стал говорить о том, что он поддерживает мирные предложения американского лидера, заключил политолог.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также европейских лидеров состоялись в Белом доме 18 августа. На них обсуждались параметры возможного урегулирования украинского кризиса. До этого, 15 августа, на Аляске прошел российско-американский саммит на высшем уровне.