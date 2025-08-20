МВД сообщило о первом задержании за мошенничество в MAX

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в качестве площадки мессенджер MAX, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это первый случай мошенничества с использованием нового мессенджера.

Сообщается, что житель города Шахты помогал перевести украденные деньги на счет иностранных аферистов, его задержали в Ростовской области.

«Жительница г. Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер», - говорится в сообщении Ирины Волк.

По данным ГУ МВД по Курской области, курянке пришло сообщение о направленной ей посылке с просьбой назвать код. Потерпевшая доставку не ждала, однако код назвала, после чего ей стали поступать звонки от якобы госорганов.

Отмечается, что правоохранители быстро вычислили посредника и задержали его, полиция продолжает поиск остальных участников мошеннической группировки.

Представитель МВД напомнила, что при использовании мессенджеров необходимо соблюдать базовые правила. В частности, не совершать финансовые операции по указанию незнакомых людей.