МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД сообщило о первом задержании за мошенничество в MAX

Жительница Курска перевела около 450 тысяч рублей аферистам, которые представились сотрудниками различных государственных органов, позже она поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.
Лиза Губина 2025-08-20 17:30:35
© Фото: Telegram/IrinaVolk_MVD © Видео: Telegram/IrinaVolk_MVD

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в качестве площадки мессенджер MAX, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это первый случай мошенничества с использованием нового мессенджера.

Сообщается, что житель города Шахты помогал перевести украденные деньги на счет иностранных аферистов, его задержали в Ростовской области.

«Жительница г. Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер», - говорится в сообщении Ирины Волк.

По данным ГУ МВД по Курской области, курянке пришло сообщение о направленной ей посылке с просьбой назвать код. Потерпевшая доставку не ждала, однако код назвала, после чего ей стали поступать звонки от якобы госорганов.

Отмечается, что правоохранители быстро вычислили посредника и задержали его, полиция продолжает поиск остальных участников мошеннической группировки.

Представитель МВД напомнила, что при использовании мессенджеров необходимо соблюдать базовые правила. В частности, не совершать финансовые операции по указанию незнакомых людей.

#Ростовская область #Курск #Ирина Волк #мошенничество #МВД России #хищение средств
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 