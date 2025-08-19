Средства ПВО сбили 23 украинских дрона за ночь

За ночь с 18 на 19 августа силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в утренней сводке.

Российские военнослужащие уничтожили 13 дронов над Волгоградской областью, пять - над Ростовской и еще пять - над территорией Крыма.

Предыдущей ночью над российскими регионами нейтрализовали тоже 23 украинских беспилотника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.