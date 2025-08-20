МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: Маск постепенно отказывается от планов по созданию своей партии

Миллиардер намерен сосредоточиться на бизнесе и не хочет портить отношения с представителями Республиканской партии.
Ян Брацкий 2025-08-20 07:07:40
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский бизнесмен и глава корпорации SpaceX Илон Маск постепенно отказывается от планов по созданию собственной политической партии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Миллиардер Илон Маск постепенно отказывается от своих планов по созданию политической партии», - говорится в материале.

Издание полагает, что Маск хочет сосредоточиться на своих бизнес-проектах. Кроме того, миллиардер не желает ссориться с республиканцами.

О формировании новой политической силы в США Илон Маск объявил 5 июля. По замыслу предпринимателя, партия должна была называться «Партия Америки». С ее появлением Маск рассчитывал «вернуть свободу» гражданам США.

На инициативу главы SpaceX отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал планы Маска смехотворными. Глава Белого дома напомнил, что в Штатах традиционно существуют две партии и создание третьей приведет к путанице.

