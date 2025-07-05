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Маск объявил о создании новой партии в США

Бизнесмен дал объединению название «Партия Америки».
Глеб Владовский 2025-07-05 23:30:17
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Предприниматель Илон Маск объявил о формировании собственной политической партии в США. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии», - написал бизнесмен.

Маск уточнил, что политическое объединение будет носить название «Партия Америки». По его словам, она должна вернуть свободу гражданам США.

Ранее бизнесмен выступил с инициативой сформировать новую политическую партию в стране. Причиной стало несогласие с законопроектом президента США Дональда Трампа.

Напомним, 1 июля Маск выступил против законопроекта американского лидера, который приведет к увеличению потока госдолга страны на 5 триллионов долларов.

#в стране и мире #сша #илон маск #политическая партия #формирование
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