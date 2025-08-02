В Виннице родственники мобилизованных граждан устроили протест против действий территориального центра комплектования (ТЦК), сообщают украинские СМИ.

На стадион «Локомотив» военные доставили около 100 мужчин для отправки в зону боевых действий. У места размещения собрались женщины, которые попытались сломать ворота, чтобы освободить задержанных.

Очевидцы сообщили, что правоохранители начали задерживать протестующих, применяя перцовые баллончики против собравшихся. На место происшествия прибыло несколько полицейских машин.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Алексей Коновалов рассказал, что жители Украины поддерживают удары российской армии по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине.