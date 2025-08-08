Нетаньяху обвинил Мерца в поощрении терроризма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и выразил разочарование решением официального Берлина приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Тель-Авиву.

«Нетаньяху провел телефонный разговор с канцлером Мерцем и выразил глубокое разочарование его решением ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю <...> Германия фактически поощряет терроризм», - сообщила канцелярия премьера.

В разговоре с Мерцем премьер-министр Израиля заявил, что его целью является не оккупация сектора Газа, а борьба с движением ХАМАС.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки оружия, которые может применять в секторе Газа. Свое решение канцлер обосновал «жестокими действиями ЦАХАЛ в Газе». Кроме того, немецкий политик заявил о необходимости улучшить гуманитарную ситуацию в секторе.

Между тем, израильские СМИ в начале недели писали о планах Нетаньяху одобрить план оккупации Газы. Против такого решения выступает военное руководство.