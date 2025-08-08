МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху обвинил Мерца в поощрении терроризма

Ранее канцлер Германии заявил о жестокости ЦАХАЛ и призвал Тель-Авив улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа.
Ян Брацкий 2025-08-08 20:19:55
© Фото: Felix ZahnPhotothek Media Lab Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и выразил разочарование решением официального Берлина приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Тель-Авиву.

«Нетаньяху провел телефонный разговор с канцлером Мерцем и выразил глубокое разочарование его решением ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю <...> Германия фактически поощряет терроризм», - сообщила канцелярия премьера.

В разговоре с Мерцем премьер-министр Израиля заявил, что его целью является не оккупация сектора Газа, а борьба с движением ХАМАС.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки оружия, которые может применять в секторе Газа. Свое решение канцлер обосновал «жестокими действиями ЦАХАЛ в Газе». Кроме того, немецкий политик заявил о необходимости улучшить гуманитарную ситуацию в секторе.

Между тем, израильские СМИ в начале недели писали о планах Нетаньяху одобрить план оккупации Газы. Против такого решения выступает военное руководство.

#оружие #Израиль #сектор Газа #ФРГ #нетаньяху #мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 