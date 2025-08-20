МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российский рынок акций вырос на фоне заявлений из США по Украине

Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,77% до 2 973,92 пункта.
Ян Брацкий 2025-08-20 05:24:21
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Российский рынок акций растет на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о подготовке возможной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Сообщается, что рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,77% до 2 973,92 пункта. До этого он поднимался лишь до отметки в 0,14%, пишет РИА Новости.

Накануне глава Белого дома заявил о начале подготовки встречи российского лидера с главой киевского режима. Место встречи и другие детали будут определены позже, уточнил он.

Ранее Дональд Трамп назвал трехстороннюю встречу с участием Москвы и Киева следующим этапом на пути к достижению мира на Украине.

#Экономика #Путин #Трамп #переговоры #акции #фондовый рынок #Мосбиржа
