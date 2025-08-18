МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал трехстороннюю встречу с РФ и Украиной следующим шагом

Президент США выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык для достижения мира в регионе.
Лиза Губина 2025-08-18 22:15:36
© Фото: IMAGO CNP MediaPunch Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим этапом в мирном урегулировании конфликта на Украине должна стать трехсторонняя встреча с Россией и Украиной.

Об этом американский лидер заявил в ходе расширенной части переговоров, на которых присутствовали Владимир Зеленский, лидеры европейских стран и главы НАТО и ЕК.

«Если сегодня все получится, у нас будет трехсторонняя встреча. Мы собираемся работать с Россией, мы собираемся работать с Украиной», - добавил он.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык для достижения мира в регионе. Американский лидер также добавил, что рассчитывает на определенные договоренности «почти по всем вопросам» по итогам встречи с европейскими главами и Зеленским.

Напомним, в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Трампа, после она продолжилась в расширенном формате. Перед началом переговоров президент США пригрозил Киеву прекращением американской помощи, если сделка не будет достигнута.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #трехсторонняя встреча
