МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Минфина США рассказал про наценку для Европы на американское оружие

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент объяснил, что Америка продает странам Европы оружие, которое затем продается Украине, с наценкой в десять процентов.
Сергей Дьячкин 2025-08-20 03:04:44
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные штаты продают в Европу оружие, которое затем продается Украине, с наценкой в десять процентов.

Возможно, президент США Дональд Трамп при помощи этих процентов рассчитывает покрыть будущие расходы на прикрытие с воздуха, которым Соединенные штаты могли бы обеспечить европейский контингент на Украине.

Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил Бессента, будут ли американские налогоплательщики оплачивать воздушное прикрытие, которое США могли бы обеспечить для европейских военных, если их отправят на Украину.

«Я думаю, что президент США Дональд Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», - ответил Бессент.

Ранее Скотт Бессент посоветовал Европе «либо смириться, либо заткнуться». Его возмутили требования европейских лидеров к США притом, что сами они не вносят свой вклад в прекращение конфликта на Украине.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Европа #наценка #скотт бессент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 