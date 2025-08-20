Соединенные штаты продают в Европу оружие, которое затем продается Украине, с наценкой в десять процентов.

Возможно, президент США Дональд Трамп при помощи этих процентов рассчитывает покрыть будущие расходы на прикрытие с воздуха, которым Соединенные штаты могли бы обеспечить европейский контингент на Украине.

Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил Бессента, будут ли американские налогоплательщики оплачивать воздушное прикрытие, которое США могли бы обеспечить для европейских военных, если их отправят на Украину.

«Я думаю, что президент США Дональд Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», - ответил Бессент.

Ранее Скотт Бессент посоветовал Европе «либо смириться, либо заткнуться». Его возмутили требования европейских лидеров к США притом, что сами они не вносят свой вклад в прекращение конфликта на Украине.