Скотт Бессент посоветовал Европе «либо смириться, либо заткнуться»

По мнению министра, Европа ничего не сделала для достижения договоренностей, а ее лидеры только требуют каких-то действий от США.
Анастасия Бобылева 2025-08-14 17:18:23
© Фото: CNP AdMedia, Global Look Press

Глава министерства финансов США Скотт Бессент посоветовал Европе «либо смириться, либо заткнуться». Его возмутили требования европейских лидеров к США притом, что сами они не вносят свой вклад в прекращение конфликта на Украине.

«Они постоянно твердят: "США должны сделать это, США должны сделать то". Президент Трамп ввел вторичные пошлины на Индию из-за потребления ею российской нефти. А европейцы ещё этого не сделали. На самом деле, европейцы покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ», - заявил американский министр в эфире Fox Business.

По словам Бессента, если Европа хочет действовать «единым фронтом», она должна тоже предпринимать какие-то усилия. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп готов продолжать переговоры, и российско-американская встреча на Аляске станет предвестником следующего раунда переговоров.

В Москве усилия Трампа по достижению договоренностей тоже оценивают положительно. Об этом сегодня заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания, посвященного подготовке к встрече на Аляске.

#сша #Европа #санкции #скотт бессент
