Times: отправка Британией и Францией тысяч военных на Украину маловероятна

Издание считает маловероятным создание многотысячных сил под руководством Великобритании и Франции и их размещение вблизи линии боевого соприкосновения.
Сергей Дьячкин 2025-08-20 02:33:07
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Global Look Press

План «коалиции желающих», который предполагает размещение на Украине тысяч британских и французских солдат в рамках гарантий безопасности киевского режима представляется маловероятным. Такое мнение высказала газета The Times.

«Амбициозный план по созданию многотысячных сил под руководством Великобритании и Франции для защиты ключевых городов, портов и объектов инфраструктуры считается маловероятным, как и размещение сил вблизи линии фронта», —пишет газета.

Вместо этого, отмечает The Times, «коалиция желающих» сосредоточивает усилия на защите киевского режима с воздуха и моря и на размещении военных инструкторов.

Участники коалиции обсудили подготовку отправки войск в случае урегулирования украинского конфликта. Обсуждение проходило в формате видеоконференции.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на собственные источники, что около десяти неназванных государств готовы отправить войска на Украину, а европейские чиновники уже обсудили план отправки британских и французских войск.

