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Вертолет Ка-27ПС и корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника

Экипаж вертолета задействовали для поиска субмарины, затем фрегат и большой противолодочный корабль поразили цель.
2025-06-20 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли Тихоокеанского флота в рамках плановых учений провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Тихого океана. Кадры их работы опубликовало Минобороны РФ.

Корабельная поисково-ударная группа вместе с противолодочным вертолетом Ка-27ПС перешла в назначенный район и провела поиск подводной лодки условного противника. Когда цель была обнаружена, экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» уничтожили ее.

Позднее фрегат и БПК выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели, имитирующей корабль условного противника. Также экипажи тренировались уничтожать морские плавающие мины сбивать воздушные цели и противодействовать безэкипажным катерам. Стрельбу вели из артиллерийских установок АК-100 и А-190, также применялись 30-мм артиллерийские установки АК-630 и крупнокалиберные пулеметы.

Помимо этого, в акватории Охотского моря тактическая группа кораблей вместе с самолетами морской авиации отработала противолодочные задачи. В мероприятии участвовали корветы «Громкий» и «Совершенный». Также моряки учились отражать атаки средств воздушного нападения «врага».

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 в рамках учений вывели силы из-под удара условного противника и перебазировались на запасные аэродромы в Магаданской области, Камчатском и Приморском краях. Для этого им пришлось пролететь расстояние более 1 000 км от пунктов базирования. Также морские летчики вели воздушную разведку и поиск подлодок «противника».

В период с 16 по 30 июня в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей проводятся учения ТОФ. В них участвуют до 40 кораблей, более 30 самолетов и 5 000 военнослужащих и гражданских специалистов.

Ранее корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода, в котором они преодолели около 24 тысяч морских миль, пересекли более 10 морей и два океана - Индийский и Тихий. В отряд входили корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#учения #Тихоокеанский флот #Ка-27ПС #тоф
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