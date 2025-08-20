МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин высказался о надежности ядерного щита России

В поздравительной телеграмме в связи с 80-летием атомной отрасли президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна гордится поколениями ученых и инженеров, ковавших ядерный щит.
Сергей Дьячкин 2025-08-20 23:25:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 80-летием атомной отрасли. Телеграмма с его поздравлением опубликована на официальном сайте Кремля. Глава государства отметил, что ядерный щит России сформирован надежно.

В среду российская атомная отрасль отмечает восемьдесят лет со дня своего основания. 20 августа 1945 года руководство СССР постановило создать оргструктуры, необходимые для становления атомной промышленности страны.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что Россия гордится именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров и специалистов.

«Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный ядерный щит Родины», - говорится в телеграмме от президента России.

Ранее сообщалось, что на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли сообщили о первой в истории женщине, ставшей капитаном атомного ледокола. Марина Сторовойтова заняла эту ответственную должность на атомоходе «Ямал».

#юбилей #Владимир Путин #ядерный щит #атомная отрасль #поздравительная телеграмма
