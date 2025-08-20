Впервые в истории капитаном атомного ледокола назначили женщину

Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина, сообщили в государственной корпорации Росатом на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли в России. Марину Сторовойтову назначили капитаном атомохода «Ямал».

«Встречайте первую в истории женщину - капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!», - цитирует ТАСС слова ведущего мероприятия.

До подобного высокого назначения Марина Старовойтова трудилась в качестве старшего помощника капитана «Ямала». Еще раньше она успела поработать учителем русского языка и литературы в сельской школе, отметили в Росатоме.

Напомним, сегодня отечественная атомная промышленность отмечает 80-летие, праздничный концерт состоялся в Нижнем Новгороде. Точкой отсчета называют создание Спецкомитета по использованию атомной энергии 20 августа 1945 года.

«Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли и покоряют новые рубежи, расширяя границы возможного», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Напомним, наращивание атомных ледоколов в нашей стране стоит в качестве приоритетной задачи.