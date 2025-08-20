МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Впервые в истории капитаном атомного ледокола назначили женщину

Ранее Марина Старовойтова занимала должность старпома капитана атомного ледокола «Ямал».
Лиза Губина 2025-08-20 22:29:51
© Фото: Telegram/rosatomru

Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала женщина, сообщили в государственной корпорации Росатом на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли в России. Марину Сторовойтову назначили капитаном атомохода «Ямал».

«Встречайте первую в истории женщину - капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!», - цитирует ТАСС слова ведущего мероприятия.

До подобного высокого назначения Марина Старовойтова трудилась в качестве старшего помощника капитана «Ямала». Еще раньше она успела поработать учителем русского языка и литературы в сельской школе, отметили в Росатоме.

Напомним, сегодня отечественная атомная промышленность отмечает 80-летие, праздничный концерт состоялся в Нижнем Новгороде. Точкой отсчета называют создание Спецкомитета по использованию атомной энергии 20 августа 1945 года.

«Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли и покоряют новые рубежи, расширяя границы возможного», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Напомним, наращивание атомных ледоколов в нашей стране стоит в качестве приоритетной задачи.

#Росатом #атомный ледокол #атомная отрасль #марина старовойтова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 