Эксперт объяснила, почему на российских заправках дефицит бензина Аи-95

Рост цен на бензин в России связан с ростом спроса на топливо в связи с туристическим сезоном и увеличившимся потоком людей, снижением объемов производства бензина именно в нашей стране, а также с проведением ремонтно-профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах, которые влияют на сокращение объемов производства топлива.

Соответствующие причины перечислила в разговоре со «Звездой» генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

По словам эксперта, в настоящее время российские водители в большей степени предпочитают 95-ый бензин, несмотря на то, что традиционно в нашей стране производили больше 92-ой.

«Это связано как с изменением экологических требований к автотранспорту, так и с притоком китайского автопрома на российский рынок. И даже несмотря на то, что многие китайские автомобили могут использовать 92-й бензин, тем не менее автолюбители приобретают 95-ый бензин с тем, чтобы увеличить динамику разгона и с тем, чтобы увеличить сроки эксплуатации двигателя», - объяснила Тамара Сафонова.

Правительство реагирует на сложившуюся ситуацию ограничениями экспорта, отметила специалист. Также, по ее словам, власти рассматривают формирование дискретного аукциона на биржевой площадке.

Напомним, дефицит бензина Аи-95 отмечают в Крыму, Хабаровске и Приморье - водители выстраиваются в очереди на заправках, причем на некоторых АЗС нет 95-го бензина совсем. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей к терпению, заверив, что нехватка временная. В качестве причины он назвал трудности с логистикой.