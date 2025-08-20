Крым, Приморье и Хабаровск: как Россия столкнулась с дефицитом бензина

Напротив маркировки А-95 нулевой ценник, это означает, что заправиться можно 92-м, 100-м, дизельным топливом или даже газом, но 95-го в наличии нет. Подобная ситуация практически на каждой второй заправке в Крыму, сообщает корреспондент «Звезды» с места.

Официальные цифры показывают, что спрос в этом сезоне вырос примерно в полтора раза. За день в Крыму продают 1 100 тонн топлива против 700 в прошлом году. Сказывается высокий турпоток, так как девяносто пятый один из самых востребованных видов бензина. Именно его теперь все реже удается встретить на бензоколонке - водителям приходиться потратить лишние 10-15 минут на дорогу, чтобы доехать до соседней заправки.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал всех крымчан и гостей региона отнестись к происходящему с пониманием - неудобства он объяснил вопросами логистики и заверил, что проблемы - временные.

«Все возможные максимально эффективные решения, несмотря на то, что противник нас тоже оценивает, в данном случае, я еще раз вынужден сказать, мы видим, понимаем, знаем. Делаем прямо в ручном режиме все возможное. Я каждый день вытягиваю в ручном режиме цистерны, сдвигаем с помощью Минтранса и РЖД - содействие оказывают все коллеги», - сказал Аксенов.

Более сложная ситуация сложилась в Приморском крае, где дефицит топлива привел к очередям на заправках. Машины выстраиваются в очереди на трассе. С собой водители вынуждены брать канистры, чтобы купить бензин про запас. В Хабаровске тоже столкнулись с отсутствием 95-го, однако там ажиотажа это не вызвало.

Неизбежно сложности логистики и нестабильные поставки повлекли очередной рост цен на все виды топлива. Всплеск беспокойства на бирже подогревают сами продавцы: опасаясь затрат в будущем они спешат закупиться продукцией с запасом и продать по более выгодной цене. В такой обстановке страдают малые игроки, так как для них топлива на продажу просто не остается. В правительстве приняли меры, чтобы сдержать рост цен и поддержать на рынке топлива здоровый климат.

«В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации, в том числе за счет формирования дополнительного предложения на внутренний рынок. Так, на биржевых торгах в отдельные дни уже наблюдается снижение оптовых цен на все виды автомобильного бензина почти по всем ценовым индикаторам в диапазоне от 0,4% до 2,9%», - заявили в Министерстве энергетики РФ.

Другими словами, топливо, которое предназначалось для экспорта, теперь будет использовано внутренним рынком. Это позволит привести цены в порядок. Новая мера начнет действовать с сентября и продлится в октябре.