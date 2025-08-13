Трамп раскритиковал СМИ США за попытки дискредитировать встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американских журналистов, публикующих «фальшивые новости» и дискредитирующих его встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и совсем тупых людей, таких как Джон Болтон, который заявил, что, несмотря на то что встреча пройдет на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще значит?», - возмутился он.

По словам Дональда Трампа, даже если бы он совершил сделку с Россией и получил Москву и Санкт-Петербург, такие журналисты назвали бы это провалом. Президент США подчеркнул, что эти люди «больные» и «нечестные».

Ранее в МИД России выразили надежду на нормализацию отношений между РФ и США после разговора двух лидеров. В ведомстве отметили, что встреча может ускорить возобновление прямого авиасообщения между странами.