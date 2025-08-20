МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МИД прокомментировали спасение в Киргизии альпинистки Наговициной

Мария Захарова выразила признательность властям Киргизии за внимание к сложившейся ситуации и принимаемые меры.
Лиза Губина 2025-08-20 19:57:33
© Фото: GTWimage BROKER.com Global Look Press

Российский МИД находится в постоянном контакте с посольством нашей страны в Бишкеке по вопросу спасения застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Посольство в свою очередь сохраняет связь с властями Киргизии. Мария Захарова выразила им признательность за внимание к ЧП и оперативно принимаемые меры.

«19 августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Н.Наговициной. С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займет определенное время», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, Наталья Наговицина ждет эвакуации с Пика Победы в Киргизии, при восхождении она сломала ногу, после связь с ней прервалась. Инцидент произошел во вторник, 12 августа.

Работе спасателей мешала трудная погодная ситуация, только накануне стало известно, что погода в конце концов установилась. Так, к месту направляли борт МО РФ, однако он не смог сесть на месте ЧП из-за непогоды.

#Мария Захарова #МИД РФ #киргизия #Бишкек #альпинистка #Наталья Наговицина
