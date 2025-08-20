В ТПП объяснили, в каком случае ключевая ставка будет снижаться существеннее

В России наблюдается тренд на снижение ключевой ставки, однако он будет зависеть от политической ситуации в мире, заявил в разговоре со «Звездой» заместить председателя Совета ТПП РФ Роман Прохоров.

«Если она будет складываться благоприятно, то, возможно, снижение будет более существенным», - сказал эксперт.

В противном же случае снижение может остановиться и повернуться в сторону роста. В таком случае увеличение может составить до 1,5% к текущему курсу, спрогнозировал Роман Прохоров.

Тем не менее вероятность продолжения снижения высока, заключил специалист. В частности, речь идет о дальнейшем снижении ставки до 16%.

Напомним, в конце июля ЦБ России установил ключевую ставку на уровне 18%, в июне ставка снизилась с 21% до 20%. До этого с 2022 года ставка либо оставалась без изменений, либо повышалась.