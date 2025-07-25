Центробанк снизил ключевую ставку до 18%

Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. В июне ставка снизилась с 21% до 20%. До этого с 2022 года ставка только повышалась или оставалась без изменений.

Центральный банк преследует цель снижения инфляции до целевого уровня 4% и охлаждения экономики. В июле 2024 года глава регулятора указывала, что Россия впервые столкнулась с циклическим перегревом экономики.

Одновременно высокая ключевая ставка замедляет экономический рост. В Минэкономразвития ранее призывали вовремя смягчать денежно-кредитную политику, чтобы сохранить целевые 3%-ные темпы роста ВВП.

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 выразил надежду, что инфляция по итогам года составит 7%. По его словам, Банк России и правительство предпринимают усилия для сдерживания инфляции и простых решений для этого нет.