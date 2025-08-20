МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СВР: Киев пытается скрыть участие на стороне России антифашистов из ЕС

По данным службы, при попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта.
Лиза Губина 2025-08-20 15:08:13
© Фото: Frank Molter, dpa, Global Look Press

Украинские власти стремятся скрыть участие в спецоперации на стороне России антифашистов из разных стран мира, которые считаются якобы «друзьями» Киева, сообщили в Службе внешней разведки.

Речь идет о добровольном вступлении в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран ЕС, уточнили в службе.

«При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен, а выдают странам Европы под обязательство не допустить обнародования такого факта в СМИ», - говорится в пресс-релизе СВР.

В службе заключили, что никакая цензура не позволит распространять идеи о «единодушной поддержке Украины» и скрывать факт участия на стороне киевского режима только профессиональных наемников.

Напомним, по данным СК России, установлено участие более 3,5 тысячи иностранных наемников на стороне ВСУ. В частности, были упомянуты американцы, грузины, британцы, канадцы и граждане других стран.

