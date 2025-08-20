Bloomberg: Трамп позвонил Виктору Орбану

Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Венгерская сторона заинтересована в проведении у себя переговоров по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Кроме того, американский лидер уточнил позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз.

Трамп позвонил венгерскому премьеру после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

«Этот призыв стал результатом дискуссий между Трампом и группой европейских лидеров, собравшихся в Белом доме, чтобы обсудить способы прекращения войны… В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана… чтобы тот отказался от своего противодействия заявке Украины на вступление в ЕС, сказали источники», - сообщает Bloomberg.

Орбан пока не подтвердил факт разговора, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент США провели телефонные переговоры. Информацию об этом подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. С его слов, беседа состоялась по инициативе американской стороны и продлилась около сорока минут. В ее ходе главы государств высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины и обсудили идею о возможном повышении уровня представителей сторон.