Bloomberg: Трамп позвонил Виктору Орбану

Президент США Дональд Трамп и венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудили, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, пишет агентство Bloomberg.
Сергей Дьячкин 2025-08-20 01:52:55
© Фото: Pete Marovich, Pete Marovich Pool via CNP, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Венгерская сторона заинтересована в проведении у себя переговоров по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Кроме того, американский лидер уточнил позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз.

Трамп позвонил венгерскому премьеру после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

«Этот призыв стал результатом дискуссий между Трампом и группой европейских лидеров, собравшихся в Белом доме, чтобы обсудить способы прекращения войны… В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана… чтобы тот отказался от своего противодействия заявке Украины на вступление в ЕС, сказали источники», - сообщает Bloomberg.

Орбан пока не подтвердил факт разговора, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент США провели телефонные переговоры. Информацию об этом подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. С его слов, беседа состоялась по инициативе американской стороны и продлилась около сорока минут. В ее ходе главы государств высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины и обсудили идею о возможном повышении уровня представителей сторон.

#Украина #сша #Дональд Трамп #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #телефонные переговоры
