Триумфаторы олимпиады по ИИ в Китае рассказали о самом сложном задании

Юных победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту торжественно встретили в Москве. Школьники завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Битва умов проходила в Китае со второго по восьмое августа.

«Эта олимпиада состоит из двух дней. Каждый деть ребята решали три задачи за шесть часов. Задачи совершенно разные, на искусственный интеллект и машинное обучение. Дополнительная сложность в том, что нужно не только хорошо знать тему, но и уметь быстро ориентироваться, генерировать гипотезы, сразу их проверять, не теряться, переключаться между темами», - рассказал главный тренер школьной сборной России по ИИ, индустриальный руководитель направления «Искусственный интеллект» в Центральном университете Алексей Гущин.

Ребят готовили в стенах Центрального университета, совместно со специалистами Альянса в сфере искусственного интеллекта и Московского физико-технического института. В Китай поехали самые лучшие. Настоящим испытанием стала задача «вдохнуть жизнь» в бездушного робота и заставить его выполнять команды.

«Нам был дан список абстрактных действий, которые робот должен был совершить. Например, взять предмет с полки или куда-то его поставить. Мы должны были написать достаточно универсальную программу, которая поможет роботу выполнить все задачи», - объяснил участник олимпиады Матвей Беляев.

Соперниками наших школьников были сверстники из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, Китай, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию.

«Самое сложное было - продолжительность. Мы работали по семь часов каждый день. Еду нам туда приносили, пока мы писали. Постоянно нужно было продвигаться вперед, обновлять свои решения, модернизировать их и сохранять концентрацию. Нас этому научили при подготовке и тоже самое происходило на самой олимпиаде», - вспомнил еще один ее участник Михаил Вершинин.

Школьников поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что ребята доказали свое мастерство и показали отличный результат на международной площадке. Их успех - не только гордость страны, но и вклад в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства, добавил министр.