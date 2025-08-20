МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин обсудил с Эрдоганом результаты саммита на Аляске

Кроме того, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества.
Владимир Рубанов 2025-08-20 13:49:43
© Фото: Recep Tayyip Erdogan Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России поделился с турецким коллегой своими оценками встречи в Анкоридже между лидерами России и США.

Главы государств обсудили текущую динамику ситуации вокруг Украины. Путин отметил, что Турция оказывает поддержку в организации переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле.

Кроме того, в ходе беседы стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Лидеры договорились и дальше поддерживать личные контакты.

Ранее российский лидер провел серию международных звонков по итогам встречи с Трампом в Анкоридже.

