Путин обсудил с Эрдоганом результаты саммита на Аляске

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России поделился с турецким коллегой своими оценками встречи в Анкоридже между лидерами России и США.
Главы государств обсудили текущую динамику ситуации вокруг Украины. Путин отметил, что Турция оказывает поддержку в организации переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле.
Кроме того, в ходе беседы стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей. Лидеры договорились и дальше поддерживать личные контакты.
Ранее российский лидер провел серию международных звонков по итогам встречи с Трампом в Анкоридже.
