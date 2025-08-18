МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин провел серию международных звонков по итогам встречи на Аляске

Первая с 2019 года встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на Аляске, она приблизила к нужным решениям по Украине, отметил президент России.
Лиза Губина 2025-08-18 16:48:09
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого сообщил об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

«Спасибо, мой друг, президент Путин, за телефонный разговор и за то, что поделились информацией о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске», - написал Моди в своем аккаунте в X.

В завершение он отметил, что ожидает новых контактов с Владимиром Путиным в ближайшие дни.

После также стало известно о разговоре Владимира Владимировича с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и главой Киргизии Садыром Жапаровым.

Это не единственные международные звонки, который президент Путин совершил сегодня. Ранее в этот день он обсудил встречу на Аляске с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Накануне также состоялись разговоры Путина с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, из Казахстана - Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана - Шавкатом Мерзиеевым.

Напомним, встреча президентов России и США, первая с 2019 года, состоялась в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Владимира Путина, саммит на Аляске приблизил к нужным решениям по Украине.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #телефонный разговор #встреча на аляске
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 