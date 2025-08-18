Путин провел серию международных звонков по итогам встречи на Аляске

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого сообщил об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

«Спасибо, мой друг, президент Путин, за телефонный разговор и за то, что поделились информацией о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске», - написал Моди в своем аккаунте в X.

В завершение он отметил, что ожидает новых контактов с Владимиром Путиным в ближайшие дни.

После также стало известно о разговоре Владимира Владимировича с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и главой Киргизии Садыром Жапаровым.

Это не единственные международные звонки, который президент Путин совершил сегодня. Ранее в этот день он обсудил встречу на Аляске с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Накануне также состоялись разговоры Путина с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, из Казахстана - Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана - Шавкатом Мерзиеевым.

Напомним, встреча президентов России и США, первая с 2019 года, состоялась в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Владимира Путина, саммит на Аляске приблизил к нужным решениям по Украине.